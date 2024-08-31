台風が近づく和歌山県白浜町から現在の雨の状況を伝えてもらいます。和歌山県白浜町の白良浜海水浴場にいます。10分ほど前から雨が強くなってきました。白浜町では雨が降ったりやんだりを繰り返しています。きのう、白良浜海水浴場は一部エリアで遊泳が可能でしたが、白浜町によりますと、きょうは町が管理する4つの海水浴場全てで「全面遊泳禁止」が決まったということです。周辺の土産物店や飲食店でも臨時休業が相次いでいます