人と人をつなぐSNS。時として会いたい人を探した結果、多くのユーザーの支援によってたどり着き、感動の再会を果たせることもある。反面、人探しをしている本人に悪意があり、気付かないうちに他のユーザーもその手助けをしてしまい、トラブルにつながるケースもあるという。『ABEMA Prime』では、実際にSNSで人を探した人、探された人、また人探しのプロである探偵を中心に、SNSを利用した“人探し”について考えた。【映像】SN