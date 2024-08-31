マラソン日本代表・前田穂南が、パリ五輪欠場を決めるまでの過程に密着したドキュメンタリー『前田穂南が走れなかったオリンピック パリとマラソンと私』が、カンテレであす9月1日放送される（後4：00〜5：00※関西ローカル）。【写真】前田穂南＆エッフェル塔の2ショット諦めなかった練習の様子も前田は、今年1月の「第43回 大阪国際女子マラソン」で19年ぶりに日本記録を更新し、パリ五輪代表“最後の1枠”をつかんだ。