雨の降るJR浜松駅前＝31日午前10時59分、浜松市台風10号の接近に伴う静岡県などでの大雨の影響で、東海道新幹線は9月1日以降も、計画運休の区間が出ることになり、乱れが続く。9月1日は三島―名古屋間で終日運休。東京―三島間と名古屋―新大阪間は大幅に本数を減らして運転する。2日も計画運休や長時間の運転見合わせ、3日も天候次第で、一部の運休や長時間見合わせの可能性がそれぞれあるとしている。山陽新幹線は8月31日と9