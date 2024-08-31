【MLB】ダイヤモンドバックス − ドジャース（8月30日・日本時間31日／アリゾナ）【映像】大谷『43-43』にあと1本とする43盗塁目の瞬間​ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でダイヤモンドバックス戦に先発出場。2回に出塁すると、今季43個目の盗塁を決め、メジャーリーグ（MLB）史上初となる43本塁打・43盗塁『43-43』の快挙まであと“ホームラン1本”となった。この試合で2試合ぶり今季43号が出れば、『40-40』に続い