30日、東京・渋谷区のマンションで25歳の女性が死亡しているのが見つかった事件で、警視庁は女性に暴行を加えてケガをさせたとして、交際相手の男を逮捕しました。警視庁によりますと、職業不詳の増田遼太郎容疑者は29日から30日の間、渋谷区広尾の自宅マンションで交際相手の村田結さんに顔を殴るなどの暴行を加え、ケガをさせた疑いがもたれています。村田さんは30日午前、増田容疑者の自宅の廊下で顔や体にアザがある状態で倒れ