7人組グループ・IMP.の影山拓也が、10月7日からスタートのテレビ東京ドラマプレミア23『Qros（キュロス）の女』（毎週月曜後11：06）にレギュラー出演することが決定した。同局連ドラ初主演する桐谷健太演じる栗山孝治とタッグを組む元政治班の若手記者・矢口慶太に起用された。『アクセス』にて第4回ホラーサスペンス大賞特別賞を受賞した誉田哲也氏が新境地に挑みつづった、「芸能界」と「週刊誌」を舞台にした長編小説を