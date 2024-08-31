31日午前11時52分ごろ、兵庫県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は兵庫県南東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、兵庫県の朝来市と加西市、それに多可町です。【各地の震度詳細】■震度2□兵庫県朝来市加西市多可町■震度1□兵庫県西脇市