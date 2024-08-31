Ｍ−１王者の令和ロマンが３０日、テレビ朝日系「しくじり先生俺みたいになるな！」に出演。テレビは出ない発言をしながらもＴＢＳ系「ラヴィット！」にはレギュラー出演している理由を説明した。令和ロマンは、「テレビ出演を断っている」発言が物議を醸し、世間を騒がせたが、そう発言した理由をまずは説明。高比良くるまは、この発言は「テレビに出ないっていうのも、ノンスタ石田さんのＹｏｕＴｕｂｅでお酒を飲みながら