俳優の見上愛が主演し、宮世琉弥が共演するオリジナル学園ドラマ『恋愛バトルロワイヤル』が、動画配信サービス「Netflix」で29日より配信開始となったことを記念して、オフショット満載のセットツアー映像が公開された。【動画】Netflixシリーズ『恋愛バトルロワイヤル』セットツアー本作は、男女交際禁止の校則が制定された超エリート高校を舞台に、生徒同士のリーク合戦、そして理不尽な校則を押し付ける学校側との前代未聞