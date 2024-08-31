大谷が今季43盗塁目を決めた(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間8月30日（日本時間31日）、敵地でのDバックス戦に「1番DH」で先発出場。3‐2で迎えた2回一死一・三塁の第2打席で右肘付近に死球を受けて出塁。プロテクターに当たったため大事には至らなかったようだが、敵地は騒然となった。その後、二盗を決めて43盗塁を達成している。【動画】先頭打者弾！大谷翔平が右翼席へ42号本塁打を放つシーン相手先発はメジ