敵ミサイル撃墜後に事故？敵巡航ミサイル追跡中に通信が途絶えるウクライナ国防省は2024年8月29日、防空任務中のF-16が1機墜落し、パイロットが死亡したと発表しました。ウクラナ上空を飛ぶF-16（画像：ウクライナ国防省/アーミーインフォーム）。国防省公式メディア「アーミーインフォーム」によると、墜落機は8月26日に行われたロシア軍によるウクライナ領内へのミサイル攻撃の迎撃のため飛んでいたとのことです。墜落機に