日本中を熱狂させたスポーツの祭典からゲリラ豪雨、そして政治の重要局面など。ことしの夏も色々ありました。覚えていますか？あの出来事……ことしは“金”と”突然”。 この夏の出来事を振り返ります。 ◆長岡花火ことしは能登半島地震からの復興への願いも ８月１日、夜空に一輪の菊の花が咲きました。 ７９年前の長岡空襲で亡くなった人の慰霊と平和への祈りが込められた「白菊」。 戦火から逃れるため多くの人が