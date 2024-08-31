8月29日、藤田ニコルがInstagramを更新した。【写真】ノースリーブ×タイトスカートな爽やか大人コーデSHOTを公開藤田は、自身のInstagramアカウントにて、「予定変更になりディズニーシーに」と、古畑星夏やせいらといったモデル仲間らと、東京ディズニーシーを訪れたことを報告。続けて、「楽しすぎたー！！！」「暑かったけど楽しかった」「やっと夏みたいな事した」「今日は鎮静効果のあるパックつけなきゃな 笑」と綴り、キャ