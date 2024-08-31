スターラックス航空は、台中〜フーコック線を10月27日に開設する。1日1往復を運航する。機材はエアバスA321neoを使用する。所要時間は台中発が3時間55分、フーコック発が3時間35分。同路線はベトジェットエアが週3往復を運航している。これにより、台中発着路線はマカオ、高松、ダナンを合わせた4路線に拡大する。このほかに、9月1日から台北/桃園〜フーコック線の機材をエアバスA330-900型機へ大型化する。■ダイヤJX333台中（1