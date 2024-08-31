JR東日本商事は、「Suicaのペンギンホットサンドメーカー」を8月27日に発売した。Suicaのペンギンの焼き目が簡単に作れる、直火タイプのホットサンドメーカー。価格は4,500円（税込）。駅受取商品「ネットでエキナカ」のロッカー受け取りサービスで先行販売を8月27日から開始し、9月11日以降に「TRAINIART」などで順次販売する。