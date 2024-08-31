実写映画『キングダム』シリーズ初の応援上映イベント「皆の背中には常にこの王騎がついてますよ！〜飛信隊特殊任務！」が30日にTOHOシネマズ新宿で行われ、イベントの応援隊長に任命された飛信隊の副長・渕役の田中美央が、会場に集まった『キングダム』ファンとともに熱い声援を送った。原泰久の人気漫画に基づき、紀元前・中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信（山崎賢人※崎は「