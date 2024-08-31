いまや多くの日本人選手が欧州各リーグでプレーしている。そうしたなか、30日に行われたルーマニア1部リーグで驚きの出来事があった。三野草太が所属するシェプシがオツェルルのホームに乗り込んだ一戦で、試合前に前代未聞の事態が発生。『Digi Sport』や『GSP』によれば、シェプシのドイツ人監督ベルント・シュトルク氏がゴールの高さが適切ではないことに気付き、審判団に通告したという。競技規則ではゴールの高さは8フィート