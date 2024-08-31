女優の矢田亜希子が24日、東京・代々木第一体育館にて開催されたTBS系バラエティ番組『ラヴィット!』の音楽イベント「LOVE IT! ROCK 2024」(ラヴィット! ロック2024)に出演した。矢田亜希子今回、『ラヴィット!』で行われたつんく♂プロデュース「令和のギャルル(仮)メンバーオーディション」から誕生した9人組ギャルユニット「超ギャルル」が出演し、デビュー曲「めちゃヤバBoom Boom」を披露。さらに、「ワンナイトギャルル」と