二宮和也主演で6年ぶりに日曜劇場に帰還した『ブラックペアン シーズン2』。シーズン1に引き続き、医学監修を務めるのは山岸俊介氏だ。前作で好評を博したのが、ドラマにまつわる様々な疑問に答える人気コーナー「片っ端から、教えてやるよ。」。今回はシーズン2で放送された7話の医学的解説についてお届けする。【写真を見る】心筋梗塞になったばかりの心臓は脆くてバイパスが作れない〜『ブラックペアン』監修ドクターが解説 vol