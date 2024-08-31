タレントの渡辺美奈代（54）が、20人前の手作り料理を振る舞ったことを報告。「食堂並ですね」「20人前はすごい」など反響を呼んでいる。【映像】渡辺美奈代の手料理（複数カット）これまでにもブログで、彩り豊かな大皿ちらし寿司や、長男・愛弥の誕生日に作った「そうめんとトマトのカッペリーニ」や「デコレーションすいか」などを紹介し、話題になっていた。8月29日には「20人前」というタイトルでブログを更新。「お昼