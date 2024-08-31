物流や通信にも、引き続き台風の影響が出ています。ヤマト運輸は、香川県の全域と愛媛県の一部で31日終日、営業所を休業し、集荷や配送を中止します。また、徳島県全域で午前中の集配業務を休止します。佐川急便は、宮崎県の一部で集荷や配送を停止していて、今後、近畿、中部、関東地方でも停止の可能性があるとしています。台風から離れた地域でも大雨による道路状況の悪化や交通規制などが発生しているため、各社とも全国的に集