「近視、老眼、乱視」の見え方を疑似体験できるVRChatが、SNSで話題となっている。【映像】近視、老眼、乱視の見え方話題となっているのは、VRChatというバーチャル空間にアバターでログインして他のユーザーとの交流やイベントを楽しむアプリ内で作られたワールド「NearSighted Classroom」。このワールドでは、黒板に書かれた「近視」「老眼」「乱視」の文字とそれらの強度を示す1から3のレベルを選択すると