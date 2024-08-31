「ドジャース−オリオールズ」（２９日、フェニック）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で先発出場。二回に二盗を決めて今季４３盗塁とした。２−２の二回、１点を勝ち越しなお無死一、三塁で第２打席を迎えた大谷は右ひじへの死球で出塁。ベッツの中犠飛で１死一、三塁となり、次のフリーマンの打席で盗塁を決めた。大谷はこれで今季「４２本塁打−４３盗塁」。メジャー史上初の「４３−４３」へあと本塁打１本