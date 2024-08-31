交際相手に暴行を加え、けがを負わせたなどとして、香川県警は30日、県内の警察署に勤務する20代の男性巡査を免職の懲戒処分にし、発表した。県警監察課によると、巡査は今年2月17日、当時の自宅だった警察公舎で、交際相手の女性の腹部を蹴るなどの暴行を加え、2週間のけがを負わせたとして、傷害の疑いで30日付で書類送検された。また、県内の自宅で6月3日、微量の大麻草を所持していたとして大麻取締法違反の疑いでも30日付