「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENON、WOLF HOWL HARMONY、THE JET BOY BANGERZのNEO EXILE 4組が番組出演権をかけてバトルを繰り広げます！NEO EXILE4組連合チームVS LDHの“暴れ馬”THE RAMPAGE 3本バトル！ 第3戦「ダンス早覚えバトル」の収録に潜入してきました！【動画】TVer：THE RAMPAGEとNEO EXILE連合軍が激突！ダンス早覚え四つ巴バトルネオエグ連合軍VSランペ対決の第3戦