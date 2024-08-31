台風10号の影響で運休していた高松港発着のフェリーなどは、31日朝から順次運航を再開しています。 小豆島・土庄港行きのフェリー乗り場では、高松から物資を運ぶためのトラックが多く乗船し、午前９時に小豆島へ向けて出航しました。また、直島を結ぶフェリーは午前９時７分直島発から、男木島と女木島を結ぶフェリーは午前9時男木島発の便から、それぞれ運航を再開しました。 小豆島在住の男性は「高