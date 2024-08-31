台風10号の接近に伴い、東海地方の各交通期間に影響が出ています。東海道新幹線は31日、三島ー名古屋間で終日運休です。名古屋ー新大阪間も運転を見合わせているため、東京ー大阪間は全線でストップしています。東京ー三島間は、31日正午ごろに運転開始予定だということです。 在来線にも影響が出ています。東海道線では、大垣ー美濃赤坂駅間で運転見合わせが発表されました。特