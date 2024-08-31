【米国男子プレーオフ最終戦 ツアー選手権】第2日【もっと読む】国内男子ツアーの惨状招いた「元凶」とは？？？ひとまず2日はもった。前週は腰痛と風邪による発熱、首と背中に痛みも出て2日目のスタート前に棄権。今大会は欠場も懸念された中、初日はスコアを1つ伸ばしたものの、首位のS・シェフラーとは8打も離されての8アンダー4位タイ。2日目は5バーディー4ボギーの70。通算9アンダーで8位に順位を下げ、通算21アンダーに伸