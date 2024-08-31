桂新堂株式会社は、秋山の美しい情景をえびせんべいで表現した「秋のたより」(1836円)、秋の収穫を楽しむくまをモチーフにした「くいしんぼうのくま」(897円)など、秋の味覚を楽しめる季節限定のえびせんべいを2024年8月21日に発売した。【写真】「秋のたより(8袋入)」(1836円)秋季限定商品「秋のたより」■秋を感じる詰め合わせ「秋のたより」「秋のたより」詰合せ内容・秋の実り×3袋・秋の賑わい(柿1枚・どんぐり型えびせんべい