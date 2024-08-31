中国外交部、比への米ミサイル配備に「早急な撤去を」30日、記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京8月31日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は30日の記者会見で、米国によるフィリピンへのミサイルシステム配備について反対の立場を改めて表明し、早急な撤去を求めた。林氏は次のように述べた。米国のフィリピンへの中距離ミサイルシステム配備に対し、中国はすでに何度も明確な反対