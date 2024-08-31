台風10号は四国付近にあり、東南東へ進んでいて2日には熱帯低気圧に変わる見込みです。富山県内では2日にかけて、大雨となるところがあるとみられます。台風10号は四国付近にあり、1時間におよそ15キロの速さで東南東へ進んでいます。1日にかけて西日本を東へ進みその後、熱帯低気圧に変わる見込みです。県内では2日にかけて大雨となるところがある見込みです。1日午前6時までの24時間で県内に予想される降水量は、多いところで東