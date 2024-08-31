交際相手の女性を暴行してけがをさせたとして、警視庁捜査1課は31日、東京都渋谷区広尾1、職業不詳、増田遼太郎容疑者（25）を傷害容疑で逮捕したと発表した。女性は30日に死亡が確認された。警視庁は暴行と死亡との因果関係を調べる。「私人逮捕系」ユーチューバー舞台になりがちな鉄道各社の対応は?逮捕容疑は29日深夜から30日未明、渋谷区の自宅マンションの室内で、千葉県印西市平賀学園台の会社員、村田結さん（25）の