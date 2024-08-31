冨永愛（42）の長男・章胤（あきつぐ＝19）が31日、東京ビッグサイトで行われた、一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会（JACDS）主催の「第4回Men's Beautyアワード」でBeautyスキンケア部門を受賞した。檀上で「（受賞は）何人にも言いましたが、1番最初に伝えたのは母親です。きれいな肌に生んでくれた遺伝子は、母親から来ているので、感謝しても仕切れない」と母に感謝した。章胤は23年に「メンズノンノ」モデルオーデ