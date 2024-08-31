2024年11月10日（日）宝塚大劇場（兵庫県）にて上演される、宝塚歌劇団花組による、三井住友VISAカード シアター ファンタジー・ホラロマン『エンジェリックライ』、三井住友VISAカード シアター レヴュー グロリア『Jubilee（ジュビリー）』千秋楽の模様が全国各地の映画館にてライブ・ビューイングされることが決定した。 類まれなる美貌と聡明さを持つ天界一の大ホラ吹き、天