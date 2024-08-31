ブランデー戦記が、8月24日、25日に開催した2nd EP『悪夢のような1週間』リリースツアーのダイジェストムービーを公開した。 （関連：【映像あり】ブランデー戦記、2nd EPリリースツアーダイジェスト） 本ツアーでは、東京公演にw.o.d.、大阪公演に礼賛をゲストに迎えた。今回公開されたダイジェストムービーでは、ライブ本番の映像はもちろん、本番前の