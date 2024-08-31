台風一過となった県内は大きな被害も見られず、交通機関はほぼ再開する見込みです。JR在来線は呉線や芸備線、福塩線などの一部区間を除き運転を再開しました。また、山陽新幹線はJR東海が一部で運転を見合わせているため、終日、新大阪までとなります。一方、広島ー博多間の運転は再開され、朝から九州方面へ向かう人の姿が多く見られました。■福岡へ「予定していたことを延期した今日はゆっくり休みます」■山口へ「木金の