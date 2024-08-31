台風の影響で県内では現在も大規模な停電が続いています。九州電力によりますと31日午前11時現在、県内では約3万5000戸で停電が続いています。枕崎市では約4割の世帯が停電していて復旧の目途は立っていません。（揚野弘毅カメラマン）「枕崎市明和町です。午後8時ですが真っ暗です」（枕崎市民）「本当、3度の食事もできないし何と言っていいかわからない」九州電力は切れたり垂れ下がったりした電線、折れた電柱には絶対に