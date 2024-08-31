大雨の影響で8月30日、静岡県熱海市の県道に土砂が流入し、一時通行止めになりました。 【写真を見る】「道路に泥水が…」台風10号接近に伴う大雨の影響で道路に土砂流入 観光の街・熱海が一時“陸の孤島”状態に ＜東部総局 竹川知佳記者> 「午後5時半過ぎ、熱海市の熱海梅園前の交差点です。中央に拳ほどの大きさの石がゴロゴロとたまっています。上流からは茶色く濁った水が流れ出しています」 30日午後4時すぎ、熱海市の