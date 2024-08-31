アイスホッケー男子の２０２６年ミラノ・コルティナダンペッツォ五輪最終予選のＦ組は３０日、デンマークのオールボーで行われ、日本はデンマークに延長の末２―３で屈して開幕２連敗となり、各組１位が得る五輪出場権を逃した。