ＪＲ東海は、始発から運転を見合わせていた、東海道新幹線の「東京ー三島」間について、３１日の正午ごろから運転できる見込みと発表しました。当初の計画では、１時間に２本程度の「こだま」を自由席各駅停車で運転する予定となっていましたが、朝からめどが立っていませんでした。点検の結果、安全が確認されたとして、昼頃から運転できる見通しです。ただ、一部区間では激しい雨が降っているため、見合わせや取りやめの可