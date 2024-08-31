【北京時事】中国国家統計局が３１日発表した８月の製造業購買担当者景況指数（ＰＭＩ）は４９．１と、前月比０．３ポイント悪化した。景気の拡大・縮小を判断する節目の５０を割り込むのは４カ月連続で、今年２月以来６カ月ぶりの低水準。不動産不況が景気の先行きに影を落としている。統計局の専門家は、豪雨の影響を指摘しつつも、景気は「冷え込んでいる」と説明。項目別では、供給の強さを示す生産が６カ月ぶりに節目を割