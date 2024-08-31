アルビレックス新潟は31日、明治安田J1リーグ第29節の代替開催日が決まったと発表しました。代替開催となるのはJ1第29節アウェイの名古屋グランパス戦で、9月18日(水)午後7時キックオフとなります。会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムです。本来31日(土)午後7時キックの予定でしたが、台風10号の接近により中止が発表されていました。