米ジョージア州サバンナでの集会で演説するハリス副大統領/Win McNamee/Getty Images（ＣＮＮ）ハリス米副大統領は３０日、トランプ前大統領がフロリダ州の人工妊娠中絶規制法への修正案に「反対」票を投じる意向を示したことを批判した。トランプ氏は同日、ＦＯＸニュースのインタビューで反対票を投じると発言していた。ハリス氏は声明で「トランプ氏が先ほど、人工妊娠中絶に関する立場を非常に明確にした」とコメント。「トラ