ドジャースの大谷翔平が、今シーズン43個目の盗塁を成功させました。メジャー史上初の43本塁打、43盗塁達成に王手です。敵地でのダイヤモンドバックス戦に1番・指名打者で先発出場した大谷。2回の第2打席、右ひじにデッドボールを受け出塁した大谷は1塁、3塁の場面で今シーズン43個目の盗塁を成功させました。メジャー史上初の43本塁打、43盗塁達成に王手です。写真：USA TODAY Sports/ロイター/アフロ