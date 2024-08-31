資料：瀬戸大橋（本四高速） 本四高速は、31日午前11時20分に瀬戸中央自動車の児島IC-坂出IC間の二輪通行止めを解除しました。この区間は台風10号による強風の影響で、29日午前7時5分から二輪通行止めとなっていて、約52時間ぶりの解除となりました。