ＪＲ東海は東海道新幹線について、静岡県内で降り続いている雨の影響で9月1日も三島駅～名古屋駅間は終日運休することを発表しました。東京駅～三島駅間と名古屋駅～新大阪駅間については、所定のダイヤを取りやめ1時間あたり2本程度「こだま」（普通車全車自由席）で折り返し運転する予定ですが、運転を開始した場合でも、天気の急変により、長時間にわたる運転見合わせが発生する可能性があるということです。