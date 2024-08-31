台湾総統選にも出馬していた台北市の前市長・柯文哲氏が汚職の疑いで検察当局に逮捕されました。台北市の前市長で第2野党・民衆党トップの柯文哲氏は市長在任中に、商業施設の容積率が大幅に増やされたことに絡み、不正な便宜を図った疑いがも持たれています。捜査当局はきのう、自宅や事務所、党本部などの家宅捜索を行い、その後、柯氏への任意の取り調べも行っていました。民衆党によりますと、柯氏はきょう未明になって聴取を