気象台は、午前11時36分に、洪水警報を標茶町、別海町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を標茶町、別海町、中標津町、標津町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・標茶町、別海町に発表根室、釧路地方では、31日昼過ぎまで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市釧路□大雨警報・土砂災害・浸水31日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量30mm■釧路町□