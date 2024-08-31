お笑いタレントのやす子（25）が30日に放送されたTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。意外な本名を明かした。司会の笑福亭鶴瓶から「名前もええやんか、やす子って。他にないやんか。本名知ってるか？安井かのんやで」と振られたやす子。「かのんちゃんです」と笑った。さらに小学校の卒業アルバムも公開され、客席から「かわいい」と声が上がると「かわいくてすみませ〜ん」とちゃめっ気たっぷりに返答。面影